10:04, 10 октября 2025Наука и техника

Раскрыто реальное время работы iPhone 17

TechRadar: Автономность iPhone 17 Pro Max составила почти 18 часов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bhawika Chhabra / Reuters

Журналисты TechRadar назвали iPhone 17 Pro Max одним из лидеров по времени работы от батареи. Материал доступен на сайте медиа.

Специалисты медиа проверили время автономной работы новых смартфонов Apple и сравнили их с конкурентными моделями. Благодаря тестам раскрыли реальную автономность 17 Pro Max — 17 часов 54 минуты. Для сравнения, показатель iPhone 16 Pro Max составил 17 часов 17 минут. Авторы отметили, что такой прогресс стал возможным благодаря новому аккумулятору емкостью 5088 миллиампер-часов.

Конкурентные модели на Android уступили топовому телефону Apple. Так, Samsung Galaxy S25 Ultra продержался 17 часов 14 минут, Google Pixel 10 Pro XL — 14 часов 20 минут. В тесте 17 Pro Max опередил лишь OnePlus 13, который на одной зарядке отработал 19 часов 45 минут. Такой отрыв журналисты объяснили батареей емкостью 6000 миллиампер-часов, установленной в смартфоне.

Другие новые аппараты Apple также продемонстрировали неплохие показатели. Модель iPhone 17 Pro проработала 15 часов 32 минуты, iPhone 17 — 12 часов 47 минут, iPhone Air — 12 часов и 2 минуты.

Ранее в «М.Видео» рассказали, что смартфоны серии iPhone 17 оказались значительно востребованнее устройств iPhone 16. Также высокий интерес зафиксировали на аксессуары Apple.

    Все новости