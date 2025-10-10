Испания отреагировала на призыв Трампа выгнать ее из НАТО

EP: Испания сохраняет спокойствие после призыва Трампа исключить ее из НАТО

Правительство Испании сохраняет «максимальное спокойствие» после призыва президента США Дональда Трампа исключить ее из Североатлантического альянса. Об этом сообщает агентство Europa Press (EP) со ссылкой на источники в кабинете министров Испании.

«Испания является полноправным членом НАТО и привержена его принципам», — заявил агентству высокопоставленный испанский чиновник на условиях анонимности.

Также собеседник агентства подчеркнул, что Испания, как и Соединенные Штаты, выполняет все свои обязательства в рамках альянса.

Ранее Трамп предложил исключить Испанию из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличить расходы на оборону до пяти процентов. «У нас был один отстающий — это Испания. Возможно, их, честно говоря, стоит выкинуть из НАТО», — сказал он.