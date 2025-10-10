Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:39, 10 октября 2025Мир

Испания отреагировала на призыв Трампа выгнать ее из НАТО

EP: Испания сохраняет спокойствие после призыва Трампа исключить ее из НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Правительство Испании сохраняет «максимальное спокойствие» после призыва президента США Дональда Трампа исключить ее из Североатлантического альянса. Об этом сообщает агентство Europa Press (EP) со ссылкой на источники в кабинете министров Испании.

«Испания является полноправным членом НАТО и привержена его принципам», — заявил агентству высокопоставленный испанский чиновник на условиях анонимности.

Также собеседник агентства подчеркнул, что Испания, как и Соединенные Штаты, выполняет все свои обязательства в рамках альянса.

Ранее Трамп предложил исключить Испанию из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличить расходы на оборону до пяти процентов. «У нас был один отстающий — это Испания. Возможно, их, честно говоря, стоит выкинуть из НАТО», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

    В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

    Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

    Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

    Россиянам пообещали более холодную зиму

    В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

    Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

    Хирург назвал требующую коррекции деталь внешности жены Безоса

    В Совфеде назвали Трампа более достойным Нобелевской премии мира

    В Госдуме отреагировали на призыв Европарламента сбивать российские самолеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости