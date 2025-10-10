Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:38, 10 октября 2025Бывший СССР

К правительству Украины после ночного обстрела подвезли биотуалеты

Геращенко: К правительству Украины после ночного обстрела подвезли биотуалеты
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ilya_Kuznetsov / Shutterstock / Fotodom

К зданию правительства Украины после ночного обстрела со стороны российских войск подвезли биотуалеты. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Продолжаем репортаж о жизни правительственного квартала после повреждения водоснабжения в Киеве. В правительство привезли биотуалеты», — написала она.

Кроме того, по словам парламентария, к Верховной Раде подъехала машина с технической водой. По ее словам, восстановить водоснабжение в украинской столице должны к вечеру 10 октября.

Ранее стало известно, что российские военные поразили до 10 ключевых объектов украинской энергоинфраструктуры в результате массированного обстрела. В частности, комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами оставил без света большую часть Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

    В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

    Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

    Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

    Россиянам пообещали более холодную зиму

    В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

    Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

    Хирург назвал требующую коррекции деталь внешности жены Безоса

    В Совфеде назвали Трампа более достойным Нобелевской премии мира

    В Госдуме отреагировали на призыв Европарламента сбивать российские самолеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости