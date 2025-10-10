Наука и техника
«Калашников» вспомнил об универсальной «Тишине» советского спецназа

«Калашников»: СГК «Тишина» советского спецназа позволял бесшумно поражать цели
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Стрелково-гранатометный комплекс (СГК) «Тишина», который Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников») создал 50 лет назад, позволял советскому спецназу бесшумно поражать различные цели. О возможностях «Тишины» вспомнила пресс-служба концерна.

Комплекс под индексом 6П15 разработали в ходе опытно-конструкторской работы «Тишина». В него входит автомат Калашникова АКМС со складывающимся прикладом и прибором бесшумной стрельбы ПБС-1, а также новый подствольный гранатомет калибра 30 миллиметров. «Одновременное использование гранаты и патрона делало этот комплекс универсальным оружием советского спецназа», — говорится в сообщении.

Кумулятивно-зажигательную гранату выстреливали с помощью специального вышибного патрона. Внутри ствола гранатомета разместили поршень, который обеспечивал бесшумность выстрела. Под действием пороховых газов он выталкивал из ствола гранату и приходил в переднее положение с минимальной скоростью. Кумулятивный заряд гранаты позволял пробить до 10 миллиметров стали, а его поражающего действия хватало для воспламенения топлива или пробивания элементов конструкции техники.

В 1980-е годы «Тишину» заменил более современный комплекс «Канарейка» на базе автомата АКС-74У под патрон 5,45 на 39 миллиметров.

Ранее в октябре стало известно, что концерн «Калашников» досрочно передал Вооруженным силам России партию укороченных автоматов АК-12К.

