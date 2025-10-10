Карпин высказался о возможности допуска сборной России до ЧМ-2026

Карпин оценил возможность допуска сборной РФ фразой «может случится что угодно»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о возможном допуска национальной сборной до участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

Карпин допустил такую возможность, отметив, что в случае допуска команда будет готова к турниру. «Это предположение на уровне слухов и желаний. Я не знаю, чем это подкреплено. В нашей жизни может случиться что угодно. Если нас допустят, мы и так готовились, ничего особо не поменяется, по крайней мере тренировочный процесс», — заявил он.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На турнире впервые в истории сыграют 48 команд.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.