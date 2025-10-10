Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Казахстан
4:0
Завершен
Лихтенштейн
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Динамо М
1:3
Перерыв
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
1:0
3-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Швеция
Сегодня
21:45 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
Исландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Азербайджан
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Германия
Сегодня
21:45 (Мск)
Люксембург
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Бельгия
Сегодня
21:45 (Мск)
Северная Македония
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Северная Ирландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Словакия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Косово
Сегодня
21:45 (Мск)
Словения
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
20:53, 10 октября 2025Спорт

Карпин высказался о возможности допуска сборной России до ЧМ-2026

Карпин оценил возможность допуска сборной РФ фразой «может случится что угодно»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о возможном допуска национальной сборной до участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

Карпин допустил такую возможность, отметив, что в случае допуска команда будет готова к турниру. «Это предположение на уровне слухов и желаний. Я не знаю, чем это подкреплено. В нашей жизни может случиться что угодно. Если нас допустят, мы и так готовились, ничего особо не поменяется, по крайней мере тренировочный процесс», — заявил он.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На турнире впервые в истории сыграют 48 команд.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    В США произошел мощный взрыв на военном заводе

    Пэрис Хилтон появилась на публике в оголяющем грудь платье

    Карпин высказался о возможности допуска сборной России до ЧМ-2026

    В российском регионе прогремел взрыв

    Мощный циклон обрушится на Москву

    Артемий Лебедев высказался об отказе Путина от соцсетей

    Рекордная молния ударила в небе над российским городом

    Александр Збруев впервые вышел на связь после слухов о срочной госпитализации

    Названы главные изобретения 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости