09:35, 10 октября 2025Силовые структуры

Киллер с пособником за 300 долларов расправились с директором лицея

В Подмосковье задержали киллера и его пособника за расправу над директором лицея
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Подмосковье задержали киллера и его пособника за то, что они расправились с директором лицея. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, утром 10 октября 2002 года на пороге лицея киллер расправился с членом-корреспондентом Академии экономических наук Вадимом Менисом. Увидев происходящее, один из сотрудников лицея напал на стрелка, но получил огнестрельное ранение. После чего злоумышленник выстрелил еще в одного свидетеля, а затем скрылся на машине с пособником.

Следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками МВД и ФСБ повторно изучили материалы дела и смогли получить доказательства причастности к преступлению двух мужчин. Один из них проживал в Люберцах, а второй в ДНР. Как установили следователи, в 2002 году один из криминальных авторитетов заказал расправу над директором лицея за 300 долларов. Через пять месяцев после расправы заказчик разбился в автомобильной аварии, а исполнителям удавалось скрываться.

Известно, что задержанных уже допросили, проверили показания и провели очные ставки. В ходе опознания свидетель, вступивший с киллером в борьбу, смог его опознать. Им предъявлено обвинение по статьям 30, 105 и 105 УК РФ. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

