Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:38, 10 октября 2025Бывший СССР

Кличко призвал жителей Киева приготовиться к новому удару

Кличко: Жители Киева должны запастись водой, продуктами питания и теплыми вещами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители Киева должны подготовиться к новому удару Вооруженных сил (ВС) России. Такое заявление сделал мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи», — написал он.

Он также призвал «не заниматься самоуспокоением», а признать тот факт, что ситуация в столице сложная. Кличко предупредил о возможном новом ударе по критической инфраструктуре.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что армия России в ходе ударов в ночь на 10 октября запустила более 450 дронов и 30 ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Украинский президент также добавил, что Киев ожидает от западных партнеров жесткой реакции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл ответ России на передачу Украине ракет Tomahawk

    Пережившая покушение мэр города в Германии рассказала про пытки в подвале

    Жителей Львова предупредили о нехватке газа для включения отопления

    Олимпийский чемпион заявил о боящихся российских спортсменов норвежцах

    Врачи достали из промежности российской школьницы мячик после эксперимента

    Евросоюз захотел ужесточить визовую политику

    «Газпром» заполнил газом все имеющиеся в стране хранилища

    Кличко призвал жителей Киева приготовиться к новому удару

    Артемий Лебедев высказал недовольство Новосибирском

    Россиянам раскрыли неожиданную пользу яблок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости