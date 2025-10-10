Кличко призвал жителей Киева приготовиться к новому удару

Кличко: Жители Киева должны запастись водой, продуктами питания и теплыми вещами

Жители Киева должны подготовиться к новому удару Вооруженных сил (ВС) России. Такое заявление сделал мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи», — написал он.

Он также призвал «не заниматься самоуспокоением», а признать тот факт, что ситуация в столице сложная. Кличко предупредил о возможном новом ударе по критической инфраструктуре.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что армия России в ходе ударов в ночь на 10 октября запустила более 450 дронов и 30 ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Украинский президент также добавил, что Киев ожидает от западных партнеров жесткой реакции.