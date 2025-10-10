Клонировавший овцу Долли ученый внезапно умер

Клонировавший овцу Долли ученый Гердон внезапно умер

Британский биолог, лауреат Нобелевской премии по медицине Джон Гердон скончался на 93-м году жизни. Об этом пишет газета Daily Star.

Ученый получил мировую известность благодаря созданию метода клонирования, с помощью которого была получена знаменитая овечка Долли.

Первый в истории успешный эксперимент по клонированию он провел в Оксфордском университете в 1962 году.

