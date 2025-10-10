Из жизни
05:01, 10 октября 2025

Леопард растерзал восьмилетнюю девочку

TOI: В Индии леопард утащил восьмилетнюю девочку в джунгли и растерзал
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Reuters

В Индии леопард набросился на девочку и утащил ее в джунгли. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Жертвой дикой кошки стала восьмилетняя Анайя Хан из деревни Кхамбхар Кхера, штат Уттар-Прадеш. Во вторник, 7 октября, девочка находилась на сахарной плантации недалеко от дома. Там на нее набросился хищник. Леопард утащил Хан на 400 метров в джунгли и растерзал ее.

Родные нашли девочку еще живой и отвезли в больницу, однако помочь ей врачи не смогли. Заместитель местного департамента лесного хозяйства заявил, что в районе деревни в последнее время видели двух леопардов. Лесники установили две клетки для поимки хищников и десять фотоловушек.

Чиновники сообщили, что так как нападение на Хан случилось за пределами лесной зоны, ее семья получит 500 тысяч рупий (456,7 тысячи рублей) в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что в Индии пожилой фермер стал жертвой нападения леопарда. Хищник пробрался в дом мужчины и набросился на него.

.
