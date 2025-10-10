Россия
11:39, 10 октября 2025Россия

Мать участника СВО пожаловалась на жизнь в десятилетиями разрушающемся доме

В ХМАО мать бойца СВО заявила, что 20 лет ожидает расселения из аварийного дома
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) мать участника специальной военной операции (СВО) на Украине пожаловалась на жизнь в десятилетиями разрушающемся доме. По ее словам, она уже 20 лет ожидает расселения из аварийного жилья, пишет Ura.ru.

Как заявила россиянка, с 2005 года она состоит на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2021-м многоквартирный дом 1971 года постройки признали аварийным ввиду высокой степени физического износа конструкций. Однако до сих пор вопрос не сдвинулся с места.

Россиянка обратилась в Следственный комитет. «Несмотря на то, что сын, зарегистрированный в строении, участвует в СВО и имеет право на предоставление благоустроенного жилья во внеочередном порядке, до настоящего времени права [на переселение] не были реализованы», — сообщили в ведомстве, добавив, что проводится проверка.

Ранее в Свердловской области раненому участнику СВО, вернувшемуся домой, отказались выдавать новое жилье взамен разрушенного дома, чем вынудили жить на руинах.

    Все новости