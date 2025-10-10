Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:03, 10 октября 2025Мир

Медведев встретился с Ким Чен Ыном

Медведев провел встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ТАСС.

«Состоялись полноценные переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем государственных дел, товарищем Ким Чен Ыном», — сказал он в комментарии агентству.

По словам Медведева, встреча прошла «в дружественной атмосфере». Зампред Совбеза также сообщил, что передал привет и «наилучшие пожелания» от президента России Владимира Путина.

Ранее Медведев поблагодарил Ким Чен Ына за участие северокорейских военных в освобождении Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал появление у России нового оружия. Что об этом известно?

    Росстат оценил динамику цен в России

    Бывшая сотрудница Первого канала заявила о депрессии и алкоголизме коллег из России

    Скрывавшегося 13 лет после изнасилования и расправы россиянина нашли благодаря ДНК

    Российского «Терминатора» предложили не переименовывать

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Россиянке запретили использовать сперму не вернувшегося с СВО бойца для зачатия

    Популярная певица удалила 14-летней дочери веснушки против ее воли

    В Подмосковье мужчина оборудовал в квартире теплицу с коноплей

    В Госдуме допустили возбуждение уголовного дела против Мэйби Бэйби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости