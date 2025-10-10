Медведев встретился с Ким Чен Ыном

Медведев провел встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ТАСС.

«Состоялись полноценные переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем государственных дел, товарищем Ким Чен Ыном», — сказал он в комментарии агентству.

По словам Медведева, встреча прошла «в дружественной атмосфере». Зампред Совбеза также сообщил, что передал привет и «наилучшие пожелания» от президента России Владимира Путина.

Ранее Медведев поблагодарил Ким Чен Ына за участие северокорейских военных в освобождении Курской области.