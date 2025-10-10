Экономика
15:13, 10 октября 2025Экономика

Ряду российских регионов пообещали похолодание до минус 10

Синоптик Шувалов: В Новосибирске и Омске похолодает до минус 10 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Жителей крупных городов России ждут морозные ночи. В ближайшие дни температура в ночные часы заметно снизится, рассказал изданию RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, похолодание принесет антициклон, причем двигается он по крайне непривычной траектории: с северо-востока на юго-запад. Погода будет ясной — это и будет обуславливать такой спад температуры, пояснил Шувалов. Как ожидается, вскоре столбики термометров по ночам будут опускаться до минус десяти градусов. Такой прогноз касается, в частности, Новосибирска, Омска и Красноярска. В дневные часы температура воздуха не поднимется выше нулевой отметки. Похолодать может в том числе и на Урале, предупредил метеоролог. Такие морозы будут стоять в регионе как минимум неделю. Снег, однако, в ближайшее время не выпадет.

Ранее Новосибирск завалило снегом. Нежданный снегопад парализовал движение на дорогах, вызвав десятибалльные пробки. Зафиксировано свыше 20 дорожных аварий. В аэропорту Толмачево произошли массовые задержки и отмены рейсов. На фоне снегопада стоимость поездки на такси выросла в два-три раза.

