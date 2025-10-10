Москвичей призвали покупать шубы

Синоптик Поповнин: В Москве скоро похолодает, жителям пора покупать шубы

На следующей неделе в Москве и области может наступить резкое похолодание, в связи с чем жителям столицы пора готовить теплые вещи. Об этом заявил синоптик Никита Поповнин в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, температура опустится почти вдвое ниже климатической нормы. Днем столбики термометров покажут около плюс пяти-семи градусов, а ночью ожидаются небольшие заморозки, больше характерные для ноября. Также стоит ждать осадков в виде дождя или мокрого снега, которые понизят ощущаемую температуру еще на три-четыре градуса.

«В связи с рано приходящими холодами и промозглой погодой настоятельно рекомендуется уделить особое внимание теплым вещам. Это время, когда стоит достать из шкафов шубы и пальто, а также обратить внимание на верхнюю одежду из непромокаемых материалов с утеплителем. Можно уже покупать к зиме пуховики и теплые шубы — лишним это точно не будет», — заключил Поповнин.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал, что грядущей зимой Москву ожидают сугробы высотой до 40 сантиметров.