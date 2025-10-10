Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:23, 10 октября 2025Забота о себе

Мужчинам с эректильной дисфункцией посоветовали правильный рацион

Диетолог Фигарес посоветовала при эректильной дисфункции включить в рацион орехи
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vladeep / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Мариана Фигарес заявила, что мужчинам с эректильной дисфункцией необходимо изменить рацион, чтобы избавиться от проблемы. Ее слова приводит издание El Español.

Фигарес посоветовала мужчинам включить в рацион больше фруктов, овощей, бобовых, орехов, семян и цельнозерновых продуктов. При этом употребление животных белков необходимо существенно сократить, подчеркнула она.

Материалы по теме:
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы обычно прописывают аналогичную диету, отметила специалистка. Дело в том, что у проблем с эрекцией и патологий сердца имеется одна общая причина — эндотелиальная дисфункция, из-за которой артерии перестают расширяться. Именно на решение этой проблемы и нацелен правильный рацион, заключила Фигарес.

Ранее хирург Ильнур Аглиуллин рассказал, как определить нехватку тестостерона. По его словам, дефицит этого гормона проявляется слабостью в мышцах.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    Кончаловский высказался о покупке квартир детям

    Назван обогнавший по стоимости вратаря ПСЖ Сафонова российский футболист

    Зеленский рассказал об отсутствии у ВСУ ракет для Patriot

    В двух российских аэропортах временно ограничили полеты

    Сальдо рассказал о бегстве украинских властей в Херсонской области

    Москвичей предупредили о сильном тумане

    Известная баскетболистка снялась в нижнем белье для шоу Victoria's Secret

    Солдаты ВСУ начали искать подработку из-за низкой зарплаты

    Лауреат Нобелевской премии мира посвятила свою награду Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости