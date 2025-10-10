На Украине назвали одно из последствий массированного российского удара

В Киеве начался транспортный коллапс на фоне блэкаута из-за российских ударов

В Киеве на фоне блэкаута после массированного российского удара по энергообъектам на территории Украины начался транспортный коллапс. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Как отмечают авторы сообщения, проблема коснулась левого берега украинской столицы. В частности, перебои наблюдаются в работе метро, а цены на такси резко выросли. Так, переехать на другой берег Днепра стоит от тысячи гривен (около 2 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что российские военные поразили до 10 ключевых объектов украинской энергоинфраструктуры в результате массированного удара. В частности, комбинированная атака баллистическими ракетами и дронами оставила без света большую часть Киева.