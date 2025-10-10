Названы российские города с самым доступным жильем

Аналитик Иванов: Российским городом с самым доступным жильем стал Челябинск

Российским городом, где жилье стоит дешевле всего, стал Челябинск. Локации с самой доступной недвижимостью назвал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов в беседе с «Известиями».

По итогам октября средняя стоимость квадратного метра готового жилья в Челябинске составила 100,4 тысячи рублей. На втором месте в топе наиболее доступных для покупки квартиры городов оказался Волгоград с квадратом за 100,5 тысячи рублей, а на третьем — Воронеж с квадратом за 108,2 тысячи рублей. Пятерку лидеров замкнули Омск (111,3 тысячи рублей) и Пермь (118,4 тысячи рублей).

В целом стоимость квадратного метра «вторички» в городах России почти не изменилась за год — рост составил 0,7 процента. «Такого не отмечалось с 2018 года, когда средняя цена снижалась на 3,7 процента, после этого цены демонстрировали активный рост», — рассказал Александр Иванов.

Ранее сообщалось, что за год новостройки в России подорожали на 13 процентов.