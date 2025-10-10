Названы возникающие до проблем с памятью внешние проявления деменции

Терапевт Уйс: Неуклюжесть и тремор конечностей могут быть признаками деменции

Врач-терапевт Йоханнес Уйс уверен, что иногда внешние признаки деменции возникают раньше проблем с памятью. Ранние симптомы когнитивных проблем он назвал Daily Mirror.

Врач подчеркнул, что при некоторых формах деменции сначала снижаются двигательные функции, а умственные способности еще долгое время могут оставаться в полном порядке. В связи с этим он призвал обращать внимание не только на память и поведение пожилых людей, но и на их подвижность.

По словам Уйса, нужно незамедлительно пройти обследование, если походка человека становится шаткой, появляются трудности с координацией, неуклюжесть, тремор или скованность в конечностях. Эти симптомы могут оказаться проявлением болезни Паркинсона или другого нейродегенеративного заболевания.

Ранее эксперт в области биологии неврологических расстройств Стивен Вонг рассказал, что ожирение является самым большим фактором риска развития деменции. По его словам, лишний вес сильнее, чем другие факторы, влияет на работу мозга.