Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:31, 10 октября 2025Забота о себе

Названы возникающие до проблем с памятью внешние проявления деменции

Терапевт Уйс: Неуклюжесть и тремор конечностей могут быть признаками деменции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom  

Врач-терапевт Йоханнес Уйс уверен, что иногда внешние признаки деменции возникают раньше проблем с памятью. Ранние симптомы когнитивных проблем он назвал Daily Mirror.

Врач подчеркнул, что при некоторых формах деменции сначала снижаются двигательные функции, а умственные способности еще долгое время могут оставаться в полном порядке. В связи с этим он призвал обращать внимание не только на память и поведение пожилых людей, но и на их подвижность.

По словам Уйса, нужно незамедлительно пройти обследование, если походка человека становится шаткой, появляются трудности с координацией, неуклюжесть, тремор или скованность в конечностях. Эти симптомы могут оказаться проявлением болезни Паркинсона или другого нейродегенеративного заболевания.

Материалы по теме:
Социофобия: по каким признакам распознать и как избавиться от боязни находиться среди людей
Социофобия:по каким признакам распознать и как избавиться от боязни находиться среди людей
8 июля 2025
Как перестать думать о работе в свободное время? Как избавиться от трудоголизма и избежать выгорания: советы психолога
Как перестать думать о работе в свободное время?Как избавиться от трудоголизма и избежать выгорания: советы психолога
8 сентября 2022

Ранее эксперт в области биологии неврологических расстройств Стивен Вонг рассказал, что ожирение является самым большим фактором риска развития деменции. По его словам, лишний вес сильнее, чем другие факторы, влияет на работу мозга.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Секретный свидетель раскрыл роль бывшего судьи Верховного суда России в афере с СВО

    Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела»

    В корейском роддоме молодую мать из России обвинили в совращении мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости