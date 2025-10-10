Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:29, 10 октября 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

Врач Мясников признался в ненависти к диагнозу артроз первой степени
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников признался в ненависти к одному диагнозу. Об этом он высказался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Я испытываю огромную личную неприязнь к диагнозу артроз первой степени. Что такое артроз первой степени? Вот возьмем девушку. Она сейчас придет к доктору, [пожалуется]: "У меня болит колено". Я сделаю рентген, [скажу]: "У тебя ничего нет, иди отсюда"? Нет. А я напишу: "Артроз первой степени"», — заявил Мясников.

Доктор добавил, что считает такой диагноз бессмысленным, потому что его могут поставить практически кому угодно, но он никак не влияет на жизнь. «Вроде и артроз первой степени, а вроде как ничего и нет. Что хотите, то и выбирайте. Так я не люблю этот пустой диагноз. (...) Ненавижу!» — возмутился он.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» призвал россиян не слушать врачей, отговаривающих от приема статинов. По его мнению, таких специалистов нужно лишать диплома и сажать в тюрьму.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Самолет с пассажирами на борту едва не рухнул из-за нехватки топлива

    Токаев сделал одно предложение Путину

    Мировые цены на нефть упали до минимума с начала июня

    Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости