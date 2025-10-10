Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

Врач Мясников признался в ненависти к диагнозу артроз первой степени

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников признался в ненависти к одному диагнозу. Об этом он высказался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Я испытываю огромную личную неприязнь к диагнозу артроз первой степени. Что такое артроз первой степени? Вот возьмем девушку. Она сейчас придет к доктору, [пожалуется]: "У меня болит колено". Я сделаю рентген, [скажу]: "У тебя ничего нет, иди отсюда"? Нет. А я напишу: "Артроз первой степени"», — заявил Мясников.

Доктор добавил, что считает такой диагноз бессмысленным, потому что его могут поставить практически кому угодно, но он никак не влияет на жизнь. «Вроде и артроз первой степени, а вроде как ничего и нет. Что хотите, то и выбирайте. Так я не люблю этот пустой диагноз. (...) Ненавижу!» — возмутился он.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» призвал россиян не слушать врачей, отговаривающих от приема статинов. По его мнению, таких специалистов нужно лишать диплома и сажать в тюрьму.