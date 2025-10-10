Забота о себе
18:35, 10 октября 2025Забота о себе

Офисным работникам дали советы по сохранению здоровья сердца

Врач Гаврилюк: Прогулки по офису поддержат здоровье сердца при сидячей работе
Наталья Обрядина1

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Недостаток физической активности при сидячей работе негативно отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы, предупредила врач-кардиолог Наталья Гаврилюк. В разговоре с KP.RU она дала офисным работникам несколько советов, которые позволят избежать проблем с сердцем.

Гаврилюк отметила, что при сидячем образе жизни особенно важна так называемая нетренировочная активность. К ней относятся простые действия вроде смены позы, взмахов ногами, отжиманий от стола и прогулок по офису или дому. «Вставать на работе нужно каждые 30–60 минут», — подчеркнула врач.

Еще одна рекомендация специалистки офисным сотрудникам — попробовать работать стоя. По ее словам, для этого существуют специальные регулируемые по высоте столы. Регулярное стояние хотя бы в течение получаса в день поможет улучшить кровообращение и сохранит здоровье сердца.

Гаврилюк посоветовала сочетать эти простые действия с регулярными прогулками на свежем воздухе и легкой зарядкой. По ее словам, это поможет активизировать организм и компенсировать долгие периоды сидячей работы.

Ранее кардиолог Мариано Наполи объяснил пользу кошек для здоровья. Взаимодействие с ними полезно для здоровья сердца, уверяет врач.

