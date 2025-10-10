Олимпийский чемпион заявил о боящихся российских спортсменов норвежцах

Васильев: Норвежские лыжники боятся российских спортсменов, особенно Большунова

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что лыжники из Норвегии поддерживают недопуск российских спортсменов до соревнований из-за боязни соревноваться с ними. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Васильева, норвежские спортсмены боятся не выдержать конкуренции со стороны атлетов из России. «Они, вне всякого сомнения, боятся наших атлетов, в первую очередь Александра Большунова», — заявил он.

Васильев добавил, что многие норвежские спортсмены побеждают за счет употребления допинга. «Сейчас они доминируют в мире и легально употребляют (на основе терапевтических исключений) допинг в любых количествах. И им это никто не запрещает. Поэтому они все турниры подряд выигрывают. Каждый из норвежцев хочет стать, условно говоря, двадцатикратным или десятикратным олимпийским чемпионом», — отметил он.

Ранее лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался об отсутствии конкуренции с россиянами на международных соревнованиях. По словам Клебо, он поддерживает отстранение российских спортсменов, однако ему не хватает соперничества с ними.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В IBU заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.