23:58, 9 октября 2025Спорт

Клебо заявил о нехватке конкуренции с российскими спортсменами

Клебо: Поддерживаю отстранение россиян, но скучаю по дуэлям, которые у нас были
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: NTB / Reuters

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался об отсутствии конкуренции с россиянами на международных соревнованиях. Его слова приводит издание Aftonbladet.

По словам Клебо, он поддерживает отстранение российских спортсменов, однако ему не хватает конкуренции с ними. «Я по-прежнему выступаю за то, чтобы они не участвовали, но в то же время я почему-то скучаю по соревнованиям и дуэлям, которые у нас были. Вот почему так сложно смешивать политику и спорт таким образом», — заявил он.

Ранее Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами. «Они классные. Я лишь хочу, чтобы все побыстрее закончилось и мы снова могли соревноваться», — подчеркнул он.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете организации.

    Все новости