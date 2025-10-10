Отец облил перцовкой обидчиков сына возле школы в российском регионе

Отец облил перцовкой обидчиков сына возле школы в Приморье

Отец облил перцовкой обидчиков сына возле школы в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что учащиеся шестого класса подрались в городе Большой Камень. 42-летний отец пришел разобраться с обидчиками сына: он начал размахивать руками и распылил баллончик. После он сел в машину и уехал.

Пострадали несколько детей. Их матери уже написали заявление в полицию, а мужчину задержали.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением подростков на пожилого мужчину в Санкт-Петербурге. Потерпевший сначала пытался дать отпор злоумышленникам, но в конце концов упал на спину и больше не поднимался.