Парень задал невинный вопрос коллеге и выяснил правду о соленых огурцах

Пользователь Reddit с ником Popular-Statement731 рассказал о том, как оконфузился перед коллегами. Причиной оплошности стал один невинный вопрос.

«У нас было еженедельное совещание, но перед началом наш начальник любит попросить кого-нибудь поделиться чем-нибудь хорошим из личной жизни, чтобы поднять настроение и все такое. Одна из моих коллег, Дейзи, с гордостью рассказала, что приготовила соленые огурцы с укропом. Я, желая быть дружелюбным, невинно задал самый глупый вопрос в моей жизни: "И ты сама вырастила соленые огурцы (в английском языке соленые огурцы называют pickles, а огурцы — cucumber, из-за чего вопрос автора в оригинале полностью лишен смысла, — прим. «Ленты.ру»)?"» — написал автор.

Дейзи уточнила, имеет ли он в виду сами огурцы, на что рассказчик повторил, что хочет знать, выращивала ли она именно соленые огурцы. Он задал этот вопрос еще несколько раз, но другие коллеги, поначалу выглядевшие просто шокированными, дружно расхохотались.

«Я же просто сидел, осознавая, что выдал себя за взрослого человека, который считал соленые огурцы отдельным видом растений. Оказалось, что это всего лишь засоленные огурцы. Дело в том, что я вырос в семье корейских иммигрантов, и в детстве я почти не сталкивался с солеными огурцами, а потому не знал, как они получаются», — объяснил свою оплошность автор.

