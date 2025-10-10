Из жизни
08:00, 10 октября 2025

Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда Бонни Блю оценила привлекательность Трампа

Олег Парамонов
Олег Парамонов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся секс-марафоном с тысячей мужчин за 12 часов, оценила привлекательность президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает издание Daily Star.

Бонни Блю не впечатляет внешность Трампа: она считает, что ему следовало бы отказаться от искусственного загара. Если учитывать только внешние признаки, он, по ее словам, может рассчитывать только на четыре балла из десяти. «Но мне нравится, как он говорит, что думает, так что повышу оценку до шести из десяти», — заявила порнозвезда.

Ким Чен Ын не вызывает у Бонни Блю никакого интереса, поэтому она дала ему лишь один балл из десяти.

Ранее Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.

