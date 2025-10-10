Бывший СССР
Перспективы полного взятия Купянска оценили

ВС России близки к взятию Купянска, в Харьковской области идут ожесточенные бои
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России близки к полному взятию Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«В настоящее время в Харьковской области идут ожесточенные бои. Российская армия близка к окончательному освобождению Купянска», — говорится в публикации.

Вместе с тем стало известно о появлении на северо-востоке Украины латиноамериканских наемников. Так, на улицах Харькова были замечены военнослужащие из Колумбии.

Ранее стало известно, что сотня украинских бойцов попала в окружение. Это произошло в районе железнодорожной станции Купянск-Южный.

