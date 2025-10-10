Бывший СССР
Песков обвинил Киев в остановке переговорного процесса

Песков: Переговоры с Украиной остановились по вине Киева
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Переговорные процессы по урегулированию конфликта на Украине остановились по вине Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

«Мы наблюдаем паузу в переговорном процессе. (...) И стоит на паузе из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены нами», — рассказал Песков.

По его словам, отсутствие реакции властей Украины по предложениям России не позволяет начать организацию встречи на президентском уровне, а сам Киев не отвечает ни на проекты меморандума, ни на предложение России по трем рабочим группам.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщал о продолжении контактов Москвы и Киева. При этом он отметил, что со стороны Украины нет серьезного стремления искать пути урегулирования украинского кризиса.

