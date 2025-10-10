Политолог заявил о подготовке обнуляющего переговоры по Украине документа

Политолог Гуреев: Готовится документ, обнуляющий переговоры по Украине

Двухпартийный законопроект о военной политике на сумму 925 миллиардов долларов, в рамках которого США выделяют Украине 500 миллионов долларов, может обнулить переговоры по Украине. Об этом заявил «Царьграду» политолог Данила Гуреев.

«На днях утверждается бюджет в США, который также подразумевает большие выплаты Украине. Будут ли американские сенаторы его поддерживать? Уже поддержали. Будет ли Дональд Трамп его подписывать? Обязательно подпишет», — считает эксперт.

Издание напоминает, что законопроект получил поддержку 77 сенаторов при необходимом минимуме в 60 голосов. Документ планируется доработать, после чего направить на подписание президенту США. Он предполагает продление финансовой помощи Украине до 2028 года.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что России не стоит бояться изменения позиции США. Политик дал комментарий на фоне информации о том, что в окружении Трампа радикально изменилось отношение к РФ.