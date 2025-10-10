Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 10 октября 2025Россия

Политолог заявил о подготовке обнуляющего переговоры по Украине документа

Политолог Гуреев: Готовится документ, обнуляющий переговоры по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Двухпартийный законопроект о военной политике на сумму 925 миллиардов долларов, в рамках которого США выделяют Украине 500 миллионов долларов, может обнулить переговоры по Украине. Об этом заявил «Царьграду» политолог Данила Гуреев.

«На днях утверждается бюджет в США, который также подразумевает большие выплаты Украине. Будут ли американские сенаторы его поддерживать? Уже поддержали. Будет ли Дональд Трамп его подписывать? Обязательно подпишет», — считает эксперт.

Издание напоминает, что законопроект получил поддержку 77 сенаторов при необходимом минимуме в 60 голосов. Документ планируется доработать, после чего направить на подписание президенту США. Он предполагает продление финансовой помощи Украине до 2028 года.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что России не стоит бояться изменения позиции США. Политик дал комментарий на фоне информации о том, что в окружении Трампа радикально изменилось отношение к РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Секретный свидетель раскрыл роль бывшего судьи Верховного суда России в афере с СВО

    Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела»

    В корейском роддоме молодую мать из России обвинили в совращении мужчин

    Названа цена самой маленькой квартиры в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости