Последствия аномально холодной зимы для Европы и Украины оценили

Аналитик Юшков: Аномально холодная зима вызовет рост цен на газ на мировом рынке

При сценарии аномально холодной зимы в северном полушарии можно спрогнозировать обострение конкуренции за газ и рост цен на энергоресурс на мировых рынках. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер во время выступления на Петербургском международном газовом форуме заявил, что зима 2025-2026 годов будет аномально холодной в Европе. По его словам, температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов Цельсия и во всей европейской части России.

Юшков отметил, что Европа не останется без газа в условиях аномально холодной зимы, однако при таком сценарии существенно изменится экономическая обстановка в мире. Он объяснил, что в таком случае обострится конкуренция за газ, из-за чего европейцам придется платить больше, чем готовы заплатить в Азии, чтобы СПГ пришел именно к ним.

«Это чревато прежде всего ростом цен на мировом и в том числе на европейском рынке, а значит это и очередной шаг к деиндустриализации Европы. Пострадает промышленный потребитель газа в Европе, потому что у них себестоимость производимых товаров возрастет, а вместе с ней и стоимость электроэнергии. Это сделает их неконкурентоспособными в сравнении с производителями аналогичных товаров в США, в России», — объяснил Юшков.

По поводу Украины аналитик отметил, что пока непонятно, как страна пройдет нынешний отопительный сезон после ударов по энергетической инфраструктуре и газовой сфере. Вместе с тем, сказал он, фактор Украины имеет важную экономическую роль, потому что страна импортирует газ из Европы.

«То есть они оттягивают на себя большие объемы газа из европейского рынка. И зимой этот импорт из Европы он еще больше станет, потому что текущий объем потребления большой, а собственная добыча, как мы видим, скорее снижается. Поэтому Украина будет все больше импортировать газа из Европы и таким образом поддерживать еще больше дефицит на европейском газовом рынке, а значит и более высокие цены, чем могли бы быть, если бы Украина не импортировала оттуда газ», — спрогнозировал эксперт.

