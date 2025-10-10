Потенциал высокомощного оружия США в зоне СВО оценили

Живов: Новое мощное оружие США не повлияет на положение Украины в зоне СВО

Мощное оружие США, которое потенциально могут передать Украине, не сможет повлиять на расклад сил в зоне специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру»

«США своим экспериментальным оружием не может повлиять на расклад сил. Может нанести точечные поражения имиджевого характера (…). Какие-то из этих видов вооружений, безусловно, несут в себе определенную угрозу, в том числе адресное высокоточное уничтожение ракетами и беспилотникам. В принципе, США, конечно, обладает современными вооружениями и технологиями, которые не передавали Украине, и да, они могут их испытать в зоне СВО», — сказал Живов.

Он подчеркнул, что повлиять на ход боевых действий на линии боевого соприкосновения никакое оружие не может, кроме оружия массового поражения. По его данным, у США порядка 800 разработок в области передовых вооружений.

Американцы, наоборот, пытаются дистанцироваться от прямого использования своего оружия. Вряд ли они станут сейчас менять направление отхода от СВО. (…) Так что это для красивого словца скорее сказано Алексей Живов военный эксперт

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США обладают мощным оружием, которое еще не было передано Украине. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа «все еще имеет много козырей в рукаве» в вопросе урегулирования украинского конфликта, однако решение о передаче Киеву новых видов вооружений остается прерогативой главы государства.