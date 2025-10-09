Мир
16:45, 9 октября 2025Мир

Уитакер рассказал о еще не переданном Украине мощном оружии США

Уитакер: США обладают мощным оружием, которое еще не было передано Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marta Fiorin / Reuters

Соединенные Штаты обладают мощным оружием, которое еще не было передано Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности в Риге.

«Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине, но которые могут причинить серьезный ущерб, если это потребуется», — рассказал дипломат.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа «все еще имеет много козырей в рукаве» в вопросе урегулирования украинского конфликта, однако решение о передаче Киеву новых видов вооружений остается прерогативой главы государства.

27 сентября стало известно, что Трамп рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. По данным газеты The Wall Street Journal, об этом президент США заявил в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. 7 октября Трамп сообщил, что практически принял решение по Tomahawk.

