15:37, 10 октября 2025Интернет и СМИ

В США рассказали о сигнале Путина Западу

AT: Украина потеряна для Запада
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool / Reuters

Украина потеряна для Запада. Об этом заявил журналист Билл Понтон в статье для издания American Thinker (AT), базирующегося в США.

Журналист рассказал, что с самого начала конфликта на Украине президент России Владимир Путин посылал западным странам четкий сигнал, что любые попытки расширения влияния НАТО на восток встретят решительный ответ. «Он [Путин] дал понять Западу, что (...) любая подрывная деятельность в отношении Белоруссии, Грузии или России приветствоваться не будет и будет встречена силой», — указал Понтон.

«Украина потеряна для Запада», — также написал журналист.

Ранее американский журнал National Interest раскрыл план президента Украины Владимира Зеленского относительно ракет Tomahawk. Утверждалось, что политик хочет вовлечь в конфликт НАТО.

.
