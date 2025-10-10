Появились кадры ночных прилетов по Киеву

Появились кадры ночных прилетов по ТЭЦ-5 в Киеве

Российские войска атаковали теплоэлектростанцию (ТЭЦ-5) в Киеве. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На записи видны вспышки света возле станции. Сразу после вспышек включилась сирена.

Ранее военный эксперт Михаил Тимошенко заявил, что массированный удар Вооруженных сил России по объектам Украины давно пора было нанести. Он также задался вопросом, какие объекты были поражены — идет ли речь о высоковольтных площадках или узлах распределения электрической энергии. Он добавил, что от этого зависит результат ударов.

До этого левый берег Киева остался без света. Предварительно, блэкаут произошел после удара по ТЭЦ-6, которая является одной из самых мощных в Киеве.