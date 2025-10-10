Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:16, 10 октября 2025Бывший СССР

Удар ВС России по объектам энергетической инфраструктуры описали словом «пора»

Тимошенко: Массированный удар по объектам Украины давно пора было нанести
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Массированный удар Вооруженных сил (ВС) России по объектам Украины давно пора было нанести. Об этом заявил военный эксперт Михаил Типошенко, передает Life.ru.

«Массированный удар ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины пора было нанести давно», — заявил эксперт, отметив, что блэкаут украинской столицы — Киева — поможет ВС России.

Тимошенко также задался вопросом, какие объекты были поражены — идет ли речь о высоковольтных площадках или узлах распределения электрической энергии. Он добавил, что от этого зависит результат ударов.

В ночь на 10 октября ударами ВС России были обесточены тысячи объектов в Киеве. Кроме того, под удар попали сразу несколько других регионов Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Самолет с пассажирами на борту едва не рухнул из-за нехватки топлива

    Токаев сделал одно предложение Путину

    Мировые цены на нефть упали до минимума с начала июня

    Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости