Удар ВС России по объектам энергетической инфраструктуры описали словом «пора»

Тимошенко: Массированный удар по объектам Украины давно пора было нанести

Массированный удар Вооруженных сил (ВС) России по объектам Украины давно пора было нанести. Об этом заявил военный эксперт Михаил Типошенко, передает Life.ru.

«Массированный удар ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины пора было нанести давно», — заявил эксперт, отметив, что блэкаут украинской столицы — Киева — поможет ВС России.

Тимошенко также задался вопросом, какие объекты были поражены — идет ли речь о высоковольтных площадках или узлах распределения электрической энергии. Он добавил, что от этого зависит результат ударов.

В ночь на 10 октября ударами ВС России были обесточены тысячи объектов в Киеве. Кроме того, под удар попали сразу несколько других регионов Украины.