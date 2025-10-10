Появилось видео с признанием наводившего ракеты ВСУ на своих бывшего российского офицера

RT: Перебежчик Ступников признался, что его не интересует число жертв ракет ВСУ

Бывший российский офицер Лев Ступников, наводивший ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своих, заявил об отсутствии интереса к числу жертв из-за его действий. Видео с признанием перебежчика опубликовал RT.

На кадрах разговора с родственником одного из смертельно раненых солдат, Ступников выразил надежду, что мать гордится совершенными им действиями. По его словам, сейчас женщина находится в Германии. Бывший российский офицер также сообщил о смене имени и фамилии, однако не раскрыл новые данные о себе.

Ранее сослуживцы рассказали, что до прилета ракет ВСУ по полигону в Донецкой народной республике в феврале 2024 года Ступников находился рядом с другими бойцами. Однако в момент удара мужчина пропал из поля зрения. Как выяснилось, перебежчик прятался в окопе.

11 сентября военнослужащие группы Аида спецназа «Ахмат» рассказали, что Ступников во время службы на СВО в течение семи месяцев мог наводить ракеты на сослуживцев. По их сведениям, военный передавал Киеву данные о расположении российских подразделений, которые в результате подвергались обстрелам реактивных систем залпового огня HIMARS. По неподтвержденным официально данным, жертвами могли стать сотни человек.