00:36, 10 октября 2025

Представитель певца Ефрема Амирамова подтвердила смерть артиста

Ефрем Амирамов

Ефрем Амирамов. Фото: Valery Lukyanov / Russian Look / Global Look Press

Певец и народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов скончался. Эту информацию подтвердила РБК представитель артиста.

Музыканту было 69 лет. Последние дни Ефрем провел на своей малой родине — в Нальчике.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на республиканскую клиническую больницу Кабардино-Балкарии, композитор скончался 9 октября в реанимации больницы в Нальчике. Также утверждалось, что звезда шансона попал в реанимацию с сепсисом. Ему установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость.

В 1991 году Амирамов написал известную песню «Молодая». В 2004 году певец стал лауреатом премии «Шансон года».

