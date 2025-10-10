Представитель певца Ефрема Амирамова подтвердила смерть артиста

Представитель певца Амирамова подтвердила смерть артиста, ему было 69 лет

Певец и народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов скончался. Эту информацию подтвердила РБК представитель артиста.

Музыканту было 69 лет. Последние дни Ефрем провел на своей малой родине — в Нальчике.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на республиканскую клиническую больницу Кабардино-Балкарии, композитор скончался 9 октября в реанимации больницы в Нальчике. Также утверждалось, что звезда шансона попал в реанимацию с сепсисом. Ему установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость.

В 1991 году Амирамов написал известную песню «Молодая». В 2004 году певец стал лауреатом премии «Шансон года».