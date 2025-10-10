Приговоренный к пожизненному заключению россиянин снова получил срок за расправу

В Кузбассе пожизненно осужденный снова получил срок за убийство

В Кузбассе пожизненно осужденный снова получил срок за расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, 19 апреля 1995 года в квартире на улице Центральной в селе Атаманово были обнаружены тела супругов. Сразу установить преступника не удалось, но работа по раскрытию продолжалась.

В 2023 году следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками МВД установили причастность к этому преступлению местного жителя, который уже отбывал пожизненное наказание за другие преступления.

На допросе фигурант рассказал, что он в нетрезвом состоянии пришел в гости к знакомой супружеской паре, где они продолжили распивать алкогольные напитки. В какой-то момент хозяин квартиры достал пачку наличных и взял оттуда несколько купюр, чтобы сходить в магазин за пополнением запасов алкоголя. В этот момент у злоумышленника возник корыстный мотив, он взял нож и нанес пострадавшему множественные колото-резаные ранения. Услышав крики, в комнату вошла супруга потерпевшего, осужденный ударил и ее несколько раз ножом. Оба получили ранения, несовместимые с жизнью.

После этого преступник похитил деньги и, чтобы скрыть следы преступления, поджог квартиру, а затем скрылся.

Суд сложил сроки наказаний и вновь приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

