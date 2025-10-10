Наука и техника
12:07, 10 октября 2025Наука и техника

Sony рассказала о PlayStation 6

Sony и AMD рассказали о технологиях консоли PlayStation 6
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Miguel Lagoa / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Sony раскрыла новые технологии, которые будут использоваться в PlayStation 6. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

В девятиминутном видео ведущий архитектор PS5 Марк Церн совместно с топ-менеджером AMD Джеком Хьюном рассказал о технологиях, которые применят в следующей PlayStation. Так, для графического процессора PS6 надеются упростить обработку графического масштабирования, трассировку лучей и сверхинтенсивные методы трассировки пути. Благодаря этому игровые миры будут выглядеть более реалистично.

В Sony и AMD также заметили, что новые технологии машинного обучения для FSR и PSSR должны повысить качество изображения и увеличить производительность. Так называемые нейронные массивы обеспечат эффективный рендеринг и продвинутую регенерацию лучей. Технология сжатия освободит больше пропускной способности для графических процессоров, позволяя запускать будущие игры с максимальной производительностью и точностью.

По словам Марка Церни, описанные технологии можно будет применить в консолях PS «через несколько лет». Журналисты издания IGN предположили, что речь идет о PlayStation 6 — скорее всего, новая приставка появится в конце 2028 года.

В начале октября выяснилось, что Sony собралась прекратить поддержку консоли PlayStation 4. Весной 2026 года компания закроет ряд онлайн-сервисов для приставки, вышедшей в 2013 году.

