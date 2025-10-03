Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:42, 3 октября 2025Наука и техника

Sony собралась похоронить PlayStation 4

PlayStation 4 отключат от части интернет-сервисов весной 2026 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

Компания Sony собралась прекратить поддержку консоли PlayStation 4. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

Главный редактор медиа Том Хендерсон получил в свое распоряжение внутренние документы, указывающие на то, что Sony собралась похоронить PS4. Уже весной IT-гигант закроет ряд сервисов для консоли. Так, в PlayStation Network (PSN) перестанут отображаться пользователи и профили, API ленты активности и прочие функции.

По мнению Хендерсона, отключение устройства от части интернет-сервисов означает, что корпорация собирается постепенно прекратить поддержку консоли. PlayStation 4 вышла в 2013 году, хотя все еще пользуется популярностью пользователей. Инсайдер заметил, что геймеры ожидают выпуска PS6, который должен состояться уже через несколько лет.

В материале говорится, что даже после окончания поддержки PlayStation 4 можно будет пользоваться. Так, на приставке будут запускаться игры — особенно, если они представлены на физических носителях.

Ранее известный инсайдер под ником KeplerL2 заявил, что компактная консоль PlayStation 6 будет стоить дешевле, чем аналоги от Microsoft. Девайс должны оценить в 500 долларов, или около 41 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Российского миллиардера Сулейманова доставили в суд

    Агата Муцениеце раскрыла вес во время беременности

    Названо условие взлета мировых цен на нефть до 200 долларов

    Владельцам собак напомнили о требовании использовать намордник в ряде мест

    В Армении посадили священника за призыв к захвату власти

    Глава Минфина США накричал на премьера Украины

    Минюст признал иноагентом бывшую сотрудницу Первого канала

    Средняя максимальная ставка по вкладам упала еще сильнее

    Пушилин рассказал о сроках восстановления Артемовска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости