Sony собралась похоронить PlayStation 4

PlayStation 4 отключат от части интернет-сервисов весной 2026 года

Компания Sony собралась прекратить поддержку консоли PlayStation 4. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

Главный редактор медиа Том Хендерсон получил в свое распоряжение внутренние документы, указывающие на то, что Sony собралась похоронить PS4. Уже весной IT-гигант закроет ряд сервисов для консоли. Так, в PlayStation Network (PSN) перестанут отображаться пользователи и профили, API ленты активности и прочие функции.

По мнению Хендерсона, отключение устройства от части интернет-сервисов означает, что корпорация собирается постепенно прекратить поддержку консоли. PlayStation 4 вышла в 2013 году, хотя все еще пользуется популярностью пользователей. Инсайдер заметил, что геймеры ожидают выпуска PS6, который должен состояться уже через несколько лет.

В материале говорится, что даже после окончания поддержки PlayStation 4 можно будет пользоваться. Так, на приставке будут запускаться игры — особенно, если они представлены на физических носителях.

Ранее известный инсайдер под ником KeplerL2 заявил, что компактная консоль PlayStation 6 будет стоить дешевле, чем аналоги от Microsoft. Девайс должны оценить в 500 долларов, или около 41 тысячи рублей.