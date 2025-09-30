Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 30 сентября 2025Наука и техника

Раскрыта цена PlayStation 6

Инсайдер KeplerL2: Компактная PlayStation 6 будет стоить около $500
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Компактная консоль PlayStation 6 будет стоить дешевле, чем аналоги от Microsoft. Об этом сообщает издание Notebookcheck со ссылкой на известного инсайдера под ником KeplerL2.

В конце лета блогер Moore’s Law is Dead рассказал, что Sony работает над обычной и компактной версиями консоли PS6. Спустя месяц инсайдер KeplerL2 раскрыл информацию о мини-версии PlayStation 6 — по его мнению, Sony постарается удержать стоимость устройства, чтобы приставка было доступна широкому кругу геймеров.

KeplerL2 выяснил, что маленькая PS6 поступит в продажу по «конкурентоспособной цене» — она будет сравнима с ценой Nintendo Switch 2, которая в США стоит 450 долларов (37 тысяч рублей). По прогнозу аналитика, PS6 обойдется примерно в 500 долларов (41 тысяча рублей).

Также он сравнил новую консоль с компактными приставками Microsoft и Asus, заметив, что последние будут стоить гораздо дороже устройства Sony. Так, ROG Xbox Ally стоит 600 долларов (50 тысяч рублей), а ROG Xbox Ally X — 1000 долларов (83 тысячи рублей). KeplerL2 связал такое ценообразование с тем, что Microsoft и Asus выпускают приставки небольшими партиями.

В заключении инсайдер заметил, что компактная PS6, скорее всего, получит недорогой IPS-экран. Он рассказал, что если консоль выйдет с OLED-дисплеем, то ее стоимость точно окажется выше 500 долларов.

В конце сентября выяснилось, что Physint от Kojima Productions станет одной из первых видеоигр, разработанных для PlayStation 6. Игра появится не раньше 2028 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не мир» или «война нового типа». В Европе заявили об изменившихся отношениях с Россией

    Мошенники нацелились на одну категорию россиян

    В спецназе «Ахмат» объяснили бесполезность миноискателей на передовой

    Двое мужчин отбились от напавшего на них в горах медведя

    БДСМ-госпожа раскрыла неожиданную правду о мужчинах в порно

    В США рассказали о важной правке Израиля в план Трампа по Газе

    Стало известно о принудительном взыскании долгов с актера Петренко

    Сальдо назвал желающие присоединиться к России регионы Украины

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени собственников квартир

    В Подмосковье успешно прооперировали молодого человека с необычным ранением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости