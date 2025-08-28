Наука и техника
Раскрыты характеристики PlayStation 6

Ручная PlayStation 6 получит чип AMD RDNA 5 и оперативную память LPDDR5X-8533
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Известный инсайдер под ником Moore’s Law is Dead раскрыл ключевые характеристики PlayStation 6. Об этом специалист рассказал в своем блоге на YouTube.

Блогер напомнил, что, по его информации, в следующем поколении консолей Sony представит классическую и компактную приставки PlayStation 6. Вероятно, последняя будет конкурировать на рынке с Nintendo Switch, которую в июне назвали самой быстро продаваемой игровой консолью в истории. Инсайдер сообщил, что ручная PS6 упоминается в отчете под названием Canis.

Аппарат должен получить процессор с четырьмя ядрами Zen 6c и двумя Zen 6LP, которые будут зарезервированы под нужды операционной системы. Модель выйдет с оперативной памятью стандарта LPDDR5X-8533. Указанный формат поддерживает до 48 гигабайт памяти, хотя в реальности PS6 получит меньший объем.

Также компактная консоль будет иметь графический процессор AMD RDNA 5 с 16 вычислительными блоками и максимальной частотой 1,65 гигагерц. В отличие от классической консоли, маленькая версия выйдет как со слотом для накопителя M.2, так и с интерфейсом для карты microSD. Устройство получит сенсорный дисплей.

В заключении автор заявил, что в настоящий момент Sony ориентируется, что компактная PS6 будет стоить от 549 до 699 долларов (44-56 тысяч рублей). Но ближе к релизу стоимость устройства, вероятно, пересмотрят в большую сторону.

В начале августа Moore’s Law is Dead рассказал, что в 2027 году Sony выпустит обычную и компактную игровые консоли. Поставки новых PlayStation уже наметили на конец 2027 года или начало 2028 года.

