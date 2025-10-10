Путин объяснил выбор места и компании для празднования дня рождения

Путин о встрече дня рождения в компании военных: От них зависит судьба России

Президент России Владимир Путин объяснил выбор места и компании для празднования дня рождения. Его ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина приводится в Telegram-канале репортера.

7 октября глава государства был замечен в Петропавловском соборе в компании военнослужащих.

Общение с военнослужащими подчеркивает важность работы военных для будущего России, отметил Путин. Место встречи было обусловлено желанием отдать дань уважения Петру Первому как человеку, заложившему базовые основы современного российского государства, подчеркнул президент.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о внуках Путина в контексте празднования его дня рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что внуки президента тепло и с любовью поздравляют деда.

