08:55, 10 октября 2025

Раскрыт подход Трампа к урегулированию конфликта в Газе

NBC: Трамп сыграл ключевую роль в достижении соглашения по Газе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп сыграл решающую роль в достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Личный подход президента Дональда Трампа — сочетавший жесткое давление и мягкое руководство — сыграл ключевую роль на решающих этапах разработки мирного соглашения на Ближнем Востоке», — сказано в сообщении.

Отмечается, что процесс переговоров по Газе ускорился после удара Израиля по Катару и неформальных переговоров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Телеканал также подчеркивает, что Трамп ориентировался на конкретный «дедлайн»: он стремился объявить соглашение к 7 октября — годовщине нападения ХАМАС на Израиль. Для президента эта дата имела символическое значение и рассматривалась как шаг к укреплению отношений Израиля с Саудовской Аравией перед визитом наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

При этом сообщается, что американские и арабские переговорщики оказывали давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы он не мог публично отвергнуть предложение Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного главой Белого дома. Американский лидер также пообещал, что и к Израилю, и к ХАМАС будет «справедливое отношение».

    Все новости