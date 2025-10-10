Культура
14:09, 10 октября 2025Культура

Раскрыты подробности о госпитализации Федосеевой-Шукшиной

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что госпитализация актрисы плановая
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга раскрыла детали о госпитализации актрисы. Ее цитирует News.ru.

«Лидия Николаевна была направлена на плановую госпитализацию по направлению поликлиники, потому что то обследование, которое мы проходим в поликлинике, недостаточно», — поделилась Ольга, добавив, что это займет 3-5 дней. При этом она отметила, что не будет раскрывать подробности о процедурах.

Ранее адвокат народной артистки РСФСР Юлия Вербицкая-Линник заявила, что врачи делают все для спасения актрисы.

10 октября стало известно, что Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве. По данным Mash, 87-летняя актриса пожаловалась на острые боли в сердце и тахикардию. Также отмечалось, что артистка может ходить только с поддержкой или ходунками, но часто о них забывает из-за провалов в памяти, в результате чего рискует упасть.

