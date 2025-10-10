Раскрыты подробности спора Собчак с поддержавшим Украину прохожим в Европе

Grey Wiese: Поддержавший Украину на интервью Собчак прохожий не был французом

Живущий в Европе блогер и музыкант Сергей Григорьев-Аполлонов (известен как Grey Wiese), интервью у которого телеведущая Ксения Собчак взяла, раскрыл подробности ее спора с прохожим, поддержавшим Украину. На эту тему он высказался в беседе с каналом «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией), видео доступно на YouTube.

По словам Grey Wiese, ситуация произошла на местном блошином рынке. Он пояснил, что снимавшие интервью операторы заняли много места. Конфликтный мужчина несколько раз подходил к команде Собчак и толкался, перед тем как выкрикнуть проукраинский лозунг.

«Мое мнение: это просто случайный прохожий, которому не понравилось, что мы заняли все это пространство, и он решил высказать вот так свою позицию. И, кстати, он не был французом, он говорил с акцентом на французском языке», — рассказал блогер.

Собчак сделала замечание незнакомцу, который выкрикнул в ее сторону проукраинский лозунг, во время записи интервью с Григорьевым-Аполлоновым в Париже. Ведущая обратилась к прохожему на французском языке и призвала его больше так не поступать.