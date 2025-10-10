Экономика
12:42, 10 октября 2025Экономика

Россия стала активнее торговать со странами СНГ

Путин: Товарооборот России со странами СНГ увеличился на 7 %
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Товарооборот России со странами СНГ увеличился на 7 процентов. О более активной торговле с соседями заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

На саммите в Душанбе российский лидер подчеркнул, что товарооборот со странами СНГ достиг 112 миллиардов долларов. Его структура постепенно улучшается благодаря росту сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью, добавил Путин.

В рамках встречи президент также заявил, что Россия поддерживает решение о создании формата СНГ+ в рамках Содружества Независимых Государств.

«Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы — СНГ+», — отметил он.

В ходе встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном глава государства заявил, что более миллиона граждан Таджикистана живут и работают в России и вносят весомый вклад в ее экономику. Граждане бывшей республики СССР помогают развивать строительную, жилищно-коммунальную, транспортную сферы, а также логистику. Со своей стороны местные власти стараются обеспечить им достойные условия социальной защиты и труда на территории страны.

