04:32, 10 октября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о замаскированной под чеки опасности из WhatsApp

Аналитик Волин: Пользователей WhatsApp поражает замаскированный под чеки вирус
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Пользователей мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поражает новый вирус, который замаскирован под чеки или медицинские документы. Об этом рассказал IT-эксперт Иван Волин в разговоре с агентством «Прайм».

По словам специалиста, прямой опасности он не несет, однако свидетельствует о серьезных рисках.

Юзеров атакует вирусная программа Sorvepotel, которая рассылает zip-файлы. При попытке его распаковки на десктопной версии WhatsApp, вирус селится в компьютере и сам рассылает себя по контакт-листу.

Волгин отметил, что прямой опасности он не несет — самое большее, аккаунт пользователя могут заблокировать за нарушение правил приложения. Эксперт призвал не открывать никаких заархивированных файлов и не загружать ничего, в чем вы на 100 процентов не уверены.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. Она заключается в том, что аферисты убеждают пожилых людей в необходимости дополнить «анкету» для пересдачи анализов.

