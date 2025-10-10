Россиян предупредили о замаскированной под чеки опасности из WhatsApp

Пользователей мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поражает новый вирус, который замаскирован под чеки или медицинские документы. Об этом рассказал IT-эксперт Иван Волин в разговоре с агентством «Прайм».

По словам специалиста, прямой опасности он не несет, однако свидетельствует о серьезных рисках.

Юзеров атакует вирусная программа Sorvepotel, которая рассылает zip-файлы. При попытке его распаковки на десктопной версии WhatsApp, вирус селится в компьютере и сам рассылает себя по контакт-листу.

Волгин отметил, что прямой опасности он не несет — самое большее, аккаунт пользователя могут заблокировать за нарушение правил приложения. Эксперт призвал не открывать никаких заархивированных файлов и не загружать ничего, в чем вы на 100 процентов не уверены.

