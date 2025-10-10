Россиянам назвали неочевидную причину холода в квартире в отопительный сезон

ПНИПУ: Шторы снижают эффективность отопления в квартире на 10-15 процентов

Плотные шторы и шкафы рядом с батареями снижают эффективность отопления в доме на 10-15 процентов. Неочевидную причину холода в квартире в отопительный сезон назвали россиянам в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), пишет «Газета.ru».

«Батареи греют помещение за счет конвекции и излучения. Если радиаторы закрыты плотными шторами или мебелью, теплый воздух не циркулирует — образуется своеобразная воздушная пробка», — пояснил доцент кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» ПНИПУ, кандидат технических наук Александр Бурков. Чтобы тепло распределялось по помещению равномерно, вокруг батареи должно быть свободное пространство.

Еще одной частой ошибкой эксперт назвал перенос батарей при ремонте. Если установить радиаторы в нише или в углу, то нарушится теплообмен, а из-за неправильной вентиляции теплый воздух не попадет в дальние зоны комнаты.

Помимо этого, причиной утечки тепла могут стать «мостики холода» — негерметичные участки стен над окнами и в углах. Эти места стоит выявить при помощи тепловизора и утеплить пенополистиролом или минеральной ватой. Также россиянам посоветовали переводить пластиковые окна в зимний режим.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал России аномально холодную зиму. По его словам, нетипично низкие температуры случаются каждые 20 лет — в ближайшее время стоит ждать именно такой погоды.