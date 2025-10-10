Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:32, 10 октября 2025Забота о себе

Россиянам назвали проявляющиеся на пятках серьезные заболевания

Эндокринолог Янг назвала трещины на пятках симптомом сахарного диабета
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что некоторые серьезные заболевания могут проявляться на пятках. Об этом она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

Сухие и трескающиеся пятки Янг назвала симптомом гипотиреоза — сниженной выработки гормонов щитовидной железы. Причем трещины могут стать воротами для различных инфекций, которые особенно опасны для людей со сниженным иммунитетом, предупредила она. Аналогичные изменения происходят и при наличии сахарного диабета, добавила специалистка.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Янг также рассказала, что другой опасный симптом — синюшность пяток — возникает при патологиях сердечно-сосудистой системы, а зуд указывает на проблемы с почками. Кроме того, провоцировать внешние изменения пяток могут грибковые заболевания, а также дефицит витаминов и минералов, заключила врач.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева перечислила продукты для снижения артериального давления. Так, она призвала гипертоников включить в рацион темный шоколад.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал появление у России нового оружия. Что об этом известно?

    Женщина решила прокатиться на аттракционе «Дом с привидениями» и умерла

    МИД Украины заявил об ответе Орбану на обвинение в шпионаже

    В зоне СВО появились «дороги смерти»

    Часть россиян захотели освободить от пошлин на наследство жилья

    Россиянам назвали проявляющиеся на пятках серьезные заболевания

    Росстат оценил динамику цен в России

    Бывшая сотрудница Первого канала заявила о депрессии и алкоголизме коллег из России

    Скрывавшегося 13 лет после изнасилования и расправы россиянина нашли благодаря ДНК

    Российского «Терминатора» предложили не переименовывать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости