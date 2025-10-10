Россиянам назвали проявляющиеся на пятках серьезные заболевания

Эндокринолог Янг назвала трещины на пятках симптомом сахарного диабета

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что некоторые серьезные заболевания могут проявляться на пятках. Об этом она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

Сухие и трескающиеся пятки Янг назвала симптомом гипотиреоза — сниженной выработки гормонов щитовидной железы. Причем трещины могут стать воротами для различных инфекций, которые особенно опасны для людей со сниженным иммунитетом, предупредила она. Аналогичные изменения происходят и при наличии сахарного диабета, добавила специалистка.

Янг также рассказала, что другой опасный симптом — синюшность пяток — возникает при патологиях сердечно-сосудистой системы, а зуд указывает на проблемы с почками. Кроме того, провоцировать внешние изменения пяток могут грибковые заболевания, а также дефицит витаминов и минералов, заключила врач.

