Россиянам рассказали о формате новогодних телеэфиров

Телекритик Горбунов: Новогодние телеэфиры пройдут в традиционном формате

Телекритик Александр Горбунов в беседе с изданием «Абзац» рассказал россиянам о новогодних эфирах, отметив, что они пройдут в традиционном формате.

Эксперт предположил, что на основных каналах зрителям покажут новогодние фильмы, юмиористические концерты, выступления стандартных артистов, которые развлекают страну каждый год.

Горбунов отметил, что аудитория состоит в основном из возрастных россиян, поэтому телеканалы придерживаются консервативной политики при формировании эфира.

Источником разнообразия могут стать частные музыкальные каналы, добавил критик.

Новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней впервые за много лет. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.