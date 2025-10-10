Россия
07:21, 11 октября 2025Россия

Россиянам рассказали о формате новогодних телеэфиров

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Globallookpress.com

Телекритик Александр Горбунов в беседе с изданием «Абзац» рассказал россиянам о новогодних эфирах, отметив, что они пройдут в традиционном формате.

Эксперт предположил, что на основных каналах зрителям покажут новогодние фильмы, юмиористические концерты, выступления стандартных артистов, которые развлекают страну каждый год.

Горбунов отметил, что аудитория состоит в основном из возрастных россиян, поэтому телеканалы придерживаются консервативной политики при формировании эфира.

Источником разнообразия могут стать частные музыкальные каналы, добавил критик.

Новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней впервые за много лет. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

