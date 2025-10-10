Россиянин знакомился и растлевал девочек в социальных сетях

В Тульской области задержали педофила за растление девочек

В Тульской области задержали педофила за растление девочек. Об этом сообщает 71.ru.

По данным следствия, 48-летний житель Алексина в социальных сетях знакомился с девочками в возрасте до 12 лет. После чего начинал отправлять им порнографические материалы и просил присылать ему откровенные фото и видео.

Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли его противоправную деятельность. Мужчина обвиняется в создании и распространении порнографического контента, а также действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в российском городе женщину изнасиловали и ограбили по пути на работу.